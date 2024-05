Alianza Lima vs Colo Colo se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la quinta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El partido está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión será a través de la cadena internacional ESPN y su plataforma de streaming STAR Plus. Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de ganar, para pelear por la chance de avanzar en el certamen, al igual que el ‘Cacique’, que de momento se ubica en el tercer lugar, a un punto más que los íntimos.

Alianza Lima tiene claro que el duelo en Matute es crucial en su objetivo de clasificar a octavos de final; sin embargo, todo dependerá del resultado que tenga ante el equipo chileno, ya que si gana, se coloca en segundo lugar, a la espera del resultado entre Cerro Porteño y Fluminense. En caso empate, complica sus opciones, pues se mantendría en la última casilla de la tabla.

Carlos Zambrano se refirió a cómo se encuentran en el Grupo A de la Copa Libertadores. “Estamos compitiendo, siempre hay cosas por corregir, el grupo está fuerte mentalmente, el miércoles es un partido clave y si lo ganamos creo que seguimos en carrera, ya que luego viene Brasil y es mucho más duro, creo que definimos acá en casa”, dijo a TV Perú Deportes.

Colo Colo, como se detalló líneas arriba, está en tercer lugar del Grupo A, luego de que ganara de local ante Cerro Porteño, le empatara a los victorianos en Santiago y cayera, tanto en la ida como en la vuelta, frente a Fluminense. A eso hay que agregar que poseen tres goles en contra y solo dos a favor. De allí la urgencia del ‘Cacique’ por salir a buscar el gol este miércoles y así sumar de a tres.

Como dato adicional, el elenco ‘Cacique’ llegó del último lunes a la capital peruana, con la intención de sumar -al menos- un día más de entrenamientos el martes, a fin de definir el equipo que saltará al campo, así como los cambios que podrían aplicar. Para ellos, la meta es ganar.

Precisamente, Arturo Vidal fue enfático en su necesidad de sumar de a tres en Lima. “Venimos con mucha expectativa de hacer un gran partido y ojalá poder sacar los tres puntos. Allá fueron a defenderse, ojalá acá sea un partido agradable, de igual a igual y que la gente pueda disfrutar un gran espectáculo”, manifestó en su arribo a la capital peruana.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.





