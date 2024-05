Este miércoles, Alianza Lima enfrentará a Colo Colo en lo que será su último encuentro en su estadio, el Alejando Villanueva, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Con el objetivo claro de sumar tres puntos, el equipo busca escapar del último lugar del grupo A y mantener viva la esperanza de clasificación internacional. A pesar de la dificultad del desafío, dado que el ‘Cacique’ ha tenido destacadas actuaciones como visitante, los blanquiazules están decididos a aprovechar su condición de locales, un factor que el técnico del cuadro ‘Albo’, Jorge Almirón, reconoce y respeta profundamente.

En una conferencia de prensa este martes, previo a la pugna deportiva, el técnico ‘colocolino’ destacó que enfrentarán el compromiso en un campo complicado y contra un oponente de gran trayectoria: “Vamos a jugar en una cancha difícil ante un equipo con mucha historia; siento mucho respeto por Alianza Lima, en la Copa Libertadores no hay rival chico”.

Posteriormente, el estratega destacó que mantiene una comunicación constante con sus dirigidos, enfatizando que el proceso de desarrollo que han estado siguiendo está progresando, ya que logran trasladar lo practicado en los ‘entrenos’ a los cotejos. A pesar de admitir que en ocasiones el marcador no refleja lo esperado, afirmó que esto no desmotiva al grupo, convencido de que pueden realizar un gran juego ante los ‘Íntimos’.

“Estoy todos los días con los jugadores y veo que el proceso va bien, sabemos que necesitamos de los resultados para estar fuertes y eso es lo que nos está pasando. Lo que entrenamos se lleva a cabo en los partidos. Conociendo al rival, sabemos que podemos plantear. A veces el resultado no se da y eso no cambia el ánimo”, detalló Almirón.

Acerca de los futbolistas que dispondrá para el encuentro, indicó: “Hemos recupero a varios jugadores que arrastraban molestias físicas. Hay mucha competencia en este plantel y mucha armonía que sirve para formar un buen grupo”. Además, enfatizó que saldrán por la victoria, conscientes de que su adversario también lo hará, como es habitual en cada enfrentamiento de este torneo continental.

En sus comentarios finales, el DT de Colo Colo manifestó que el estadio Alejandro Villanueva es un lugar donde “la gente se va a ser sentir y con un equipo que cuenta con muchos jugadores de experiencia, por lo que el respeto está”. No obstante, aseguró que se centrarán en su propio juego, buscando tomar un rol protagónico.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Colo Colo?

Con relación a la Copa Libertadores, Alianza Lima acumula tres empates y una derrota (fue contra Cerro Porteño en Paraguay), en lo que va de la fase de grupos. Aunque no son los mejores resultados, se les puede dar la vuelta, ya que, además del duelo de este miércoles, también está pendiente el choque ante Fluminense, aunque este será en Brasil. Esto abre la posibilidad y aumenta la responsabilidad de lograr un triunfo en casa ante el ‘Cacique’.

Por su parte, Colo Colo se ubica en el tercer lugar de la tabla del Grupo A con cuatro puntos, tras caer por la mínima diferencia ante Fluminense (en Santiago). Los otros resultados que registran en el certamen: cayeron con el ‘Flu’ en Río de Janeiro; igualaron con los blanquiazules en Santiago; y se impusieron contra los guaraníes en casa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

Hernán Barcos y Arturo Vidal son dos de los jugadores con más experiencia en este duelo entre Alianza Lima y Colo Colo. (Foto: Composición GEC)





