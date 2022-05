Alianza Lima vs. River Plate chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Los íntimos esperan sumar una victoria en Buenos Aires, aunque ello será complicado frente al líder del Grupo F y que se ha mantenido invicto en toda la ronda.

Alianza Lima y River Plate se vieron las caras en la primera fecha en el Estadio Nacional. Aquella oportunidad, fueron los íntimos quienes se mostraron incisivos en cada ataque y cerrando gran parte de las jugadas por parte de los ‘millonarios’. No obstante, una jugada de pelota parada le dio el único gol del partido a los argentinos.

Alianza Lima vs. River Plate: fecha y hora

Alianza Lima y River Plate se verán las caras este miércoles 25 de mayo desde las 7:00 p.m. en el estadio Monumental de Núñez. La transmisión estará a cargo de ESPN y también se podrá ver el compromiso en ESPN Play, STAR+, Movistar Play y Directv GO. Las incidencias y el minuto a minuto estará en Depor.

Perú, Ecuador, Colombia, México - 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile - 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay - 9:00 p.m.

9:00 p.m. España - 2:00 a.m. (jueves 26 de mayo)

Alianza Lima vs. River Plate: así llegan los equipos

Alianza Lima no pudo superar a Fortaleza en Lima y quedó eliminado de la Copa. Si bien el conjunto blanquiazul se proyectó ingresar a los octavos de la Sudamericana, esto no se pudo tras caer por 2-0 en su último partido. El objetivo ahora es cerrar con los tres puntos la fase de grupos, aunque deberá ser frente a River Plate.

Al respecto, Josepmir Ballón sostuvo que “no estamos cerrando bien la Copa, porque no hemos logrado el objetivo”. Agregó a ello que “somos conscientes de lo que es estar en Alianza y de lo que no hemos conseguido en esta Copa. Hay que tomarlo de alguna manera como aprendizaje para lo que viene”.

El elenco ‘Millonario’ está invicto en certamen internacional y se ha posicionado como líder del Grupo F, con 13 puntos por las cuatro victorias y un empate que tuvo a lo largo de la fase de grupos. Como es costumbre en esta institución, el equipo quiere pelear por quedarse con la ‘gloria’ absoluta y clasificar a los octavos es solo el primer peldaño.

Alianza Lima vs. River Plate: partidos pasados

06/04/22 ► Alianza Lima 0 - 1 River Plate (Copa Libertadores)

11/04/19 ► River Plate 3 - 0 Alianza Lima (Copa Libertadores)

06/03/19 ► Alianza Lima 1 - 1 River Plate (Copa Libertadores)

09/04/98 ► River Plate 2 - 0 Alianza Lima (Copa Libertadores)

12/03/98 ► Alianza Lima 1 - 1 River Plate (Copa Libertadores)





