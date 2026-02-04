Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN EN VIVO, Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ver transmisión por Disney Plus gratis
Desde el Estadio Río Parapití, Alianza Lima vs. 2 de Mayo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Libertadores 2026, válido por la Fase 1. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en las señales de ESPN y FOX Sports, canales que se podrán ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium; en Argentina también se verá por Telefe (canal y señal de YouTube). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).
ESPN transmite el partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. (Video: Alianza Lima / Diseño: Depor) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.