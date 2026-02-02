Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores 2026, cuando enfrente por la fase 1 de la competición al club paraguayo 2 de Mayo. Tras varios días cargados por la indisciplina y posterior separación indefinida de tres futbolistas del plantel, los blanquiazules se enfocan en su objetivo internacional, y esperan llegar a la fase de grupos, tal cual lo hicieron en la temporada pasada.

El último viernes, los dirigidos por Pablo Guede consiguieron un agónico triunfo sobre Sport Huancayo en la jornada inaugural del Torneo Apertura de la Liga 1, y llegan a este partido con la moral al tope. Antes, habían vencido por goleada a Inter Miami en la presentación del equipo.

El presente de su rival no es el mejor. Tras jugarse tres jornadas del Torneo Apertura en Paraguay, apenas ha sumado 1 punto. De hecho, el último sábado sufrió una dolorosa derrota por 5-1 ante Nacional. Antes, empató ante Olimpia y perdió frente a Sportivo Luqueño.

Esto ha generado una serie de dudas y críticas al equipo que dirige el estratega Eduardo Ledesma en su primera experiencia en la conducción de un equipo. Al margen de esto, existe gran expectativa por la primera participación internacional del club.

Alianza Lima iniciará la serie en condición de visita y cerrará la llave en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Los blanquiazules han conformado un competitivo plantel y parte como amplio favorito ante los paraguayos.

Cabe mencionar que el equipo ganador de la primera fase se medirá ante Sporting Cristal. Este nuevo enfrentamiento se realizará bajo la misma modalidad de ida y vuelta, sin el criterio del gol de visitante como doble en caso de paridad en el resultado global.

Los blanquiazules vencieron 2-1 a Sport Huancayo por Liga 1. (Foto: Alianza Lima )

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha y horarios del partido

Alianza Lima comenzará siendo visitante frente a 2 de Mayo. La ida se disputará el miércoles 4 de febrero desde las 7:30 P.M. (hora peruana) con dos horas más en tierras paraguayas. Mientras que, el partido de vuelta se disputará una semana después; es decir, el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7:30 P.M. (horario peruano).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

Los choques entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo serán transmitidos por la señal de ESPN en todo el territorio latinoamericano, señal disponible en las señales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Además de su versión de streaming por Disney Plus Premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

