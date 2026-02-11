Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la Fase 1. ¿Dónde lo pasan? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium; Telefe también lo pasará en Argentina y para todo el mundo por su canal de YouTube. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque choque será hoy desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay).

Alianza Lima vs. 2 de Mayo juegan por la Copa Libertadores 2026. (Video: Alianza Lima)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

