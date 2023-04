Alianza Lima debutará este martes 4 de abril en la Copa Libertadores 2023 frente a Athletico Paranaense, por la primera jornada de la fase de grupos. El elenco de Guillermo Salas tiene un duro examen por rendir en el estadio Alejandro Villanueva, por lo que han pedido a los hinchas que vayan y no dejen de alentar. En el plano local, los íntimos están punteros en la Liga 1, con 18 puntos tras ganar Cienciano; no obstante, su rival no se queda atrás. El ‘Furacão’ no ha perdido ningún partido, desde que arrancó la temporada, además llega con su goleador Pablo para mantener esa racha vigente. El cotejo está programado para las 5:00 p.m. y podrá ser visto por ESPN, FOX Sports, así como vía streaming por STAR+.

Alianza Lima se medirá con Athletico Paranaense (Video: Prensa Alianza Lima)