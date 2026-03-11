vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la ida de la Fase 3 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 11 de marzo desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

ESPN EN VIVO, Sporting Cristal vs. Carabobo FC en directo: ver gratis por FOX Sports online
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

