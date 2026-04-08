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ESPN EN VIVO, Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en directo: mira hoy gratis por FOX Sports
Este miércoles 8 de abril desde las 9:00 p.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. Cerro Porteño chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Miguel Grau (Callao, Perú) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!
ESPN transmiten el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño. (Video: Sporting Cristal) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.