Desde el , vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 28 de mayo desde las 17:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se miden en La Nueva Olla con la televisación de ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se miden en La Nueva Olla con la televisación de ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS