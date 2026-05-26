Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se miden en Asunción por la sexta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio La Nueva Olla. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los celestes atraviesan una difícil situación en la competición local, en la zona baja de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, al mismo que solo le resta una jornada, que será ante Cienciano en el Cusco El descontento del hincha con el Presidente del club y sus dirigentes se manifiesta fecha a fecha.

Sin embargo, y pese a una evidente mala conformación del plantel, Cristal tiene grandes chances de acceder a la Copa Sudamericana, incluso perdiendo en Paraguay, dado que el único resultado que lo deja fuera de todo, es una derrota y un triunfo de Junior en Brasil ante Palmeiras, vigente subcampeón del torneo.

En la serie, a falta de solo una jornada, el líder es Cerro Porteño con 10 puntos (ya clasificado), seguido de Palmeiras con 8, Cristal con 6 y Junior con 4. Este último es el club que tiene más complicadas sus chances, pues necesita ganar y esperar resultados.

Los celestes llegan a este partido tras perder ante Junior en Cartagena. (Foto: Sporting Cristal)

En el encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, por la primera fecha de la serie, el triunfo le sonrió a los celestes, quienes se impusieron en el Callao con gol del cuestionado delantero brasileño Felipe Vizeu.

Para este partido, el entrenador bajopontino Zé Ricardo no podrá contar con el lateral brasileño Cristiano da Silva por acumulación de tarjetas. Tampoco estarán disponibles por lesión Juan Cruz González y Santiago González. Están en duda Luis Iberico y Felipe Vizeu.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se disputará en el Estadio La Nueva Olla de Asunción desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este jueves 28 de mayo por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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