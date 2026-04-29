Desde el Estadio Monumental, Universitario vs. Nacional EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Libertadores 2026, válido por la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 29 de abril desde las 21:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

ESPN transmitirá el partido entre Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: Universitario)
ESPN transmitirá el partido entre Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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