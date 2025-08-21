Desde el Allianz Parque, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la . Este duelo, válido por los octavos de final de vuelta, está pactado para el jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). En la ida, el ‘Verdao’ ganó por 4-0 en Lima. Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión en la plataforma de Disney Plus.

Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores. (Video: ESPN)

