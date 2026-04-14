Lucas Colitto fue expulsado en el Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata. (Video: ESPN)
Lucas Colitto fue expulsado en el Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata. (Video: ESPN)

Cusco FC volvió a sentirse perjudicado en la Copa Libertadores. Apenas al minuto 50 del duelo ante Estudiantes de La Plata, Lucas Colitto vio la tarjeta roja en una jugada que desató la polémica, justo cuando era uno de los futbolistas más destacados del cuadro imperial tras su gran primer tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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