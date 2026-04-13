Universitario vs. Coquimbo Unido se enfrentan este martes 14 de abril, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Universitario llega a este partido luego de empatar sin goles en su visita a Deportes Tolima, en su estreno en la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el cuadro crema necesita ganar en casa para revalidar el punto conseguido en Ibagué. Más aún si consideramos que jugarán de local ante uno de los rivales directos en la pelea por pasar a los octavos de final.

En una reciente charla con los medios de comunicación, Alex Valera analizó el empate en Colombia y apuntó a sacar una victoria en el Estadio Monumental contra Coquimbo Unido. “Pudimos sacar un punto importante, ahora hay que trabajar que el martes viene un partido muy duro de local”, afirmó.

En otro momento de la entrevista, Valera reconoció que poco a poco están comprendiendo la idea que busca plasmar Javier Rabanal, algo que en un principio les costó por la diferencia con lo que en el pasado buscaban como equipo cuando Jorge Fossati estaba en el banquillo. “Nos vamos acomodando a lo que quiere el ‘profe’”, agregó.

Algo clave en Universitario es que no contará con su plantel completo para enfrentar al cuadro chileno: este lunes se confirmó que Lisandro Alzugaray no se recuperó a tiempo, todavía sigue teniendo molestias y no saldrá en lista. En ese sentido, Edison Flores, José Rivera y Bryan Reyna son las opciones para sustituirlo.

Por otra parte, Martín Pérez Guedes tampoco está al 100% y Miguel Silveira se perfila como su reemplazante en la alineación titular. En cuanto a Coquimbo Unido, su plantel ya está en nuestro país y espera llevarse un buen resultado de Lima, luego de igualar por 1-1 ante Nacional de Uruguay en condición de local.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Coquimbo Unido?

El encuentro entre Universitario vs. Coquimbo Unido, programado para este martes 14 de abril, comenzará a las 9:00 p.m., horario válido en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, el encuentro comenzará a las 11:00 p.m., mientras que en España siete horas más tarde.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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