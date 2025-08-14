Tarjeta Roja para Williams Riveros en el Universitario vs. Palmeiras | VIDEO: ESPN 2
Si el 3-0 de significaba un grave problema en tienda crema, el segundo tiempo siguió dándole complicaciones al trámite del partido. En el inicio del complemento (55′), una jugada dividida en el medio del campo entre y José Manuel López terminó en una expulsión para el defensa local. Al momento de evitar el ataque, ‘Tarzán’ se barrió e impactó con el tobillo del argentino. En primera instancia, el árbitro determinó tarjeta amarilla; sin embargo, recurrió al VAR para determinar que era expulsión en el partido por los octavos de final de ida de la .

