Copa Libertadores 

Universitario vs. Palmeiras EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN por internet gratis

Universitario vs. Palmeiras juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).

Universitario vs. Palmeiras juegan por la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
En lo que respecta a su actualidad, no hubo salidas relevante en la plantilla. Universitario se reforzó con Anderson Santamaría y Jesús Castillo, dos futbolistas peruanos que buscarán ganarse el puesto de titular, sumándose también a la baraja de opciones de Jorge Fossati en el banco de suplentes.

Vuelve la acción internacional y Universitario tendrá una dura misión con uno de los equipos más poderosos del fútbol de Brasil en la actualidad. El cuadro crema accedió a esta instancia como segundo en el grupo B, dejando en el camino a Barcelona de Ecuador e Independiente del Valle. Solo fue superado por River Plate.

¿En qué canales ver Universitario vs. Palmeiras?

El partido entre Universitario vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de Movistar Plus y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras?

El compromiso entre Universitario vs. Palmeiras está programado para este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 15.

El Estadio Monumental es el recinto que albergará el partido entre Universitario y Palmeiras.

El partido entre Universitario y Palmeiras es válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos lectores de Depor, en este minuto a minuto podrán disfrutar de todas las incidencias del partido entre Universitario y Palmeiras.

