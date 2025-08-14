Copa Libertadores
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN por internet gratis
Universitario vs. Palmeiras juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).
En lo que respecta a su actualidad, no hubo salidas relevante en la plantilla. Universitario se reforzó con Anderson Santamaría y Jesús Castillo, dos futbolistas peruanos que buscarán ganarse el puesto de titular, sumándose también a la baraja de opciones de Jorge Fossati en el banco de suplentes.