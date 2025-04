Universitario de Deportes salió al Estadio Bando Guayaquil con un plan: ser cauteloso en defensa, dejar la menor cantidad de espacios posible y atacar de contragolpe para aprovechar algún resquicio que dejase Independiente del Valle. Sin embargo, por más que los cremas supieron tener sus chances de gol –Alex Valera en dos oportunidades, con un remate al travesaño y otro desviado–, no las aprovecharon y el cuadro local solo necesitó un momento de inspiración para quedarse con el triunfo.

Tras el pitazo final y ya con la cabeza más fría, Fabián Bustos conversó con los medios de comunicación y analizó lo sucedido en lo que fue el segundo partido de la ‘U’ en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde ya registra dos derrotas, ambas por 1-0. Según el entrenador argentino, por lo que mostró su equipo, merecieron llevarse algo más.

Asimismo, el estratega de 56 años se tomó el tiempo para elogiar las virtudes de su rival. “Merecíamos mucho más. Estuvimos más cerca nosotros de abrir el marcador. Creo que los chicos hicieron un buen partido. Independiente del Valle es un gran equipo, saben jugar estos partidos”, comentó en conferencia de prensa.

Fabián Bustos tiene contrato con Universitario por toda la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la charla con los periodistas, Bustos fue consultado por su conocimiento del fútbol ecuatoriano y el próximo partido ante Barcelona SC, club al que entrenó y con el que salió campeón nacional en el 2020. “A los chicos de Independiente los conocía también muy bien a todos, y se nos escapó hoy creo que algo más. Vamos a enfrentar a un equipo que quiero mucho (Barcelona SC). Me he sentido feliz cuando me ha tocado estar consiguiendo cosas importantes”, agregó.

Por último, Bustos se mantuvo confiado en que Universitario tiene las condiciones para revertir esta situación en la Copa Libertadores y así empezar a puntuar para meterse en la pelea por clasificar a los octavos de final. Eso sí, consideró que será clave lo que pase ante Barcelona SC y los dos partidos que les restan en el Estadio Monumental.

“Tenemos que encararlo de la mejor manera. Nosotros tenemos que conseguir un resultado para empezar a tomar aire en el grupo y después los dos partidos en casa tratar de justificarlo a través del juego como hoy lo hicimos, pero más que todo justificarlo a través del resultado”, aseveró.

Con esta caída en Quito, Universitario quedó último del Grupo B sin punto alguno, ningún gol a favor y dos en contra, por detrás de Independiente del Valle (3), Barcelona SC (4) y River Plate (4). Habrá un breve descanso de la Copa Libertadores –hasta el partido con Barcelona SC, el martes 22 de abril– y los merengues tendrán que enfocarse en la Liga 1 Te Apuesto, donde este fin de semana enfrentarán a Melgar por el liderato del Torneo Apertura.

Universitario registra dos derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Independiente del Valle, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Melgar, por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 13 abril desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canals 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR