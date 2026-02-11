Este miércoles 11 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano), vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase 1 de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN, Telefe y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alejandro Villanueva será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima vs. 2 de Mayo se enfrentan en Matute. (Video: Alianza Lima)
