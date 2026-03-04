Este miércoles 4 de marzo desde las 5:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase 3 de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Polideportivo Misael Delgado será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que una hora más en Venezuela. ¡No te lo pierdas!

Sporting Cristal vs. Carabobo FC juegan por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
