Este miércoles 11 de marzo desde las 5:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase 3 de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alejandro Villanueva - Matute será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que una hora más en Venezuela. ¡No te lo pierdas!

Partido gratis, Sporting Cristal vs. Carabobo FC EN VIVO: link de ESPN y Disney Plus por Libertadores
