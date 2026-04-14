Este martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. (horario peruano), vs. C chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fase de grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por la Copa Libertadores, Universitario vs. Coquimbo Unido se enfrentan en el Estadio Monumental. (Video: Universitario)
Por la Copa Libertadores, Universitario vs. Coquimbo Unido se enfrentan en el Estadio Monumental. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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