Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs. Coquimbo Unido. (Video: ESPN)
Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs. Coquimbo Unido. (Video: ESPN)

Universitario se adelanta en el marcador: tras un remate al palo de Caín Fara, Alex Valera apareció de cabeza para anotar el 1-0 ante Coquimbo Unido.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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