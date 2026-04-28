Gol de Catriel Cabellos, Sporting Cristal 2-0 Junior (Video: ESPN)
Gol de Catriel Cabellos, Sporting Cristal 2-0 Junior (Video: ESPN)

Fue un triunfazo por 2-0 de ante Junior de Barranquilla para ponerse como líder de su grupo en la , a la espera de lo que hagan Palmeiras y Cerro Porteño para cerrar la fecha 3. Catriel Cabellos ingresó a los 87 minutos y a los 90+1′ liquidó el partido a favor de los celestes: recibió un pase de Juan Cruz González y la acomodó al palo derecho del arquero Silveira.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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