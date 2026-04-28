Gol Santiago González, Cristal 1-0 Junior (Video: ESPN)
Gol Santiago González, Cristal 1-0 Junior (Video: ESPN)

Golazo de para anotar el 1-0 de ante Junior de Barranquilla, los celestes aprovecharon el jugador de más y tras un centro que fue bien recibido por Luis Iberico, asistió a un Gonzáles que se quitó fácilmente a la defensa del equipo colombiano y remató a la parte inferior izquierda del arco para anotar el primero de los rimenses que sueñan con los octavos de final de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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