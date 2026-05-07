Gol de Guido Vadalá para el 2-1 de Coquimbo Unido vs. Universitario. (Video: ESPN)
Gol de Guido Vadalá para el 2-1 de Coquimbo Unido vs. Universitario. (Video: ESPN)

dejó escapar la ventaja que tenía en el marcador luego de dos goles de Guido Vadalá para el 2-1 de . El primero llegó tras un centro desde la derecha que pasó cerca de Williams Riveros, quien no pudo rechazar el balón. El segundo tanto nació luego de un despeje de la defensa de Universitario, pero el balón le quedó nuevamente a Guido Vadalá, quien se sacó a un defensor del cuadro crema y definió ante siete jugadores para anotar el 2-1 ante Universitario de Deportes por la .

Gol de Coquimbo Unido para el 1-1 ante Universitario:

Gol de Guido Vadalá para el 1-1 de Coquimbo Unido vs. Universitario. (Video: ESPN)
Gol de Guido Vadalá para el 1-1 de Coquimbo Unido vs. Universitario. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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