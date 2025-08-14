Gol de Gómez para el 1-0 de Palmeiras vs. Universitario | VIDEO: ESPN 2
Cuando apenas iniciaba el partido de , una jugada de ataque del ‘Verdao’ se encargó de desequilibrar la balanza. Williams Riveros se encontraba en la marca de Vitor Roque, pero cuando vio que el brasileño se escapa en el área, optó por derribarlo. Sin dudas, el árbitro determinó penal. Todo esto sucedió a los 7′ y, tras el cobro, -capitán del equipo- tomó el balón para ejecutar un disparo que se metió al arco sin problemas. De esta manera, la visita dio el primer golpe en la llave de octavos de final de ida por la .

