Martín Pérez Guedes tuvo la victoria de Universitario pero falló de increíble manera. (Video: ESPN)
Martín Pérez Guedes tuvo la victoria de Universitario pero falló de increíble manera. (Video: ESPN)

tuvo la victoria en los minutos finales del partido. Sekou Gassama recibió un balón y asistió a , quien no logró impactar correctamente la pelota y terminó pifiando el disparo, dejando el 0-0 definitivo entre cremas y uruguayos. Con este resultado, el equipo dirigido por Héctor Cúper estará obligado a derrotar a Deportes Tolima en la última jornada para asegurar su clasificación a los octavos de final de la sin depender de otros resultados.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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