Cuando las cosas parecían encaminadas para FBC Melgar, después de el primer penal concedido a Cerro Porteño que fue atajado por Carlos Cáceda, un nuevo error en defensa terminó exigiendo demás al portero ‘rojinegro’. Y es que la zaga central no logró contener el ataque de Juan Iturbe que se fue directamente a buscar el arco pero que no pudo concretar el gol por un choque con Cáceda. Fue tanto el impacto que el juez principal terminó cobrando nuevamente un penal, sacándole incluso una amarilla al arquero, que esta vez no pudo impedir el gol. Piris da Motta terminó poniendo el 0-1 a favor de los paraguayos en la Copa Libertadores.





TE PUEDE INTERESAR