No cabe duda que Melgar disputó un gran partido ante Patronato, en el marco de la quinta fecha de la Copa Libertadores. El ‘Dominó', actualmente dirigido por Mariano Soso, solo le tomó ocho minutos para abrir el marcador en el Estadio Monumental de la UNSA. No obstante, siendo conscientes de que una victoria les permitiría ingresar en zona de clasificación a los dieciseisavos de final de la Sudamericana, el conjunto rojinegro no se conformó y fue en busca de más. Así, pues, a los 22 minutos del encuentro, Tomás Martínez anotó de penal el 3-0 a favor del cuadro arequipeño.

Al igual que el 1-0, el cual fue anotado por Bernardo Cuesta, la tercera anotación llegó producto de un penal. Cristian González derribó a Jhamir D’Arrigo en su área, algo que llevó a Bruno Arle a cobrar la pena máxima a favor del club peruano. Eso sí, fue Tomás Martínez quien tomó el balón y se alistó para ejecutar la falta.

Como era de esperarse, el centrocampista argentino no desaprovechó la ocasión y conectó un potente remate cruzado para vencer la valla del guardameta Matías Budino. De esta manera, Melgar estiró la ventaja y evidenció su superioridad ante una escuadra chilena que no pudo reaccionar en suelo arequipeño.

Melgar vs. Patronato: así llegan ambos equipos

Melgar llega a este compromiso, luego del empate 2-2 que tuvo frente a César Vallejo en Arequipa. El combinado sureño ha mantenido una campaña promedio, desde que arrancó el 2023, con un total de cinco victorias, ocho empates y nueve derrotas, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Si bien no son los números que esperaban para esta temporada, luego del buen desempeño que tuvieron el año anterior, el equipo está confiado en seguir avanzando y conseguir los números necesarios para así destacar. No obstante, se juega este parte la clasificación a un torneo internacional, ya que solo posee un punto en la Libertdores.

Patronato, por su parte, arribará a nuestro país, luego de la derrota frente a Agropecuario, líder en lo que va de la Segunda División de Argentina. El equipo rojinegro ha lidiado con la competencia nacional e internacional, llevándolo a sumar resultados bajos en su liga.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR