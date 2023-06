Siete años pasaron desde la última vez que Edison Flores defendió la camiseta de Universitario de Deportes. En ese lapso de tiempo, el ‘Orejas’ aumentó el tamaño de su hoja de vida en las siguientes instituciones: Aalborg BK (Dinamarca), Monarcas Morelia (México), DC United (Estados Unidos) y Atlas FC (México). Y si bien el extremo de la Selección Peruana aún tiene contrato con el cuadro azteca hasta el 2025, ya se confirmó que volverá a casa. El muchacho de Collique iniciará su préstamo en Ate a partir del Torneo Clausura (el acuerdo es hasta el Centenario de la institución merengue).

José Riestra, presidente de Atlas FC, le confirmó a RPP que el también mediocampista de la Selección Peruana será cedido a préstamo al conjunto merengue, luego de que las partes lleguen a un acuerdo total para que el jugador continúa su carrera en la Liga 1 Betsson.

Edison Flores llegó al Atlas a mediados del 2022. Aunque en su primer torneo –el Apertura 2022– se ganó rápidamente el titularato y disputó 17 partidos –además de tres más por la Copa de Campeones MX, Supercopa MX y la Concachampions– para el Clausura 2023 las cosas cambiaron radicalmente para el ahora volante de Universitario de Deportes, perdiendo protagonismo tras la llegada de Benjamín Mora, disputando solo 121 minutos en 5 encuentros en la presente temporada.

Con la continuidad como una de sus prioridades, el ‘Orejas’ intentará aportar en el plan de Jorge Fossati para no solo luchar por un lugar en el equipo titular, sino para que su experiencia pueda aportar al combinado merengue a luchar por el título nacional a final de la presente temporada.

La postura de Fossati sobre Flores

Jorge Fossati reconoció que Edison Flores recibió su visto bueno para ser fichado en Universitario de Deportes, aunque no pudo evitar sentirse apenado por no tener un amplio conocimiento sobre las características y logros del ‘Orejas’, a quien tendrá bajo su mando tras los amistosos de la Selección Peruana en Asia.

“En Perú recién descubrí quién es (Edison) Flores y me parece una tontería de mi parte no haberlo conocido antes. Más allá de ello, yo dejo que los dirigentes hagan lo que tienen que hacer, no meto en ese terreno”, sostuvo el estratega uruguayo del combinado crema en diálogo con Nativa TV.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.