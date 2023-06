En Universitario de Deportes están muy felices con la llegada de Edison Flores al plantel principal, con miras a lo que será la segunda parte del año. Sin embargo, Jorge Fossati también tenía en sus planes a otro jugador para repotenciar el cuadro merengue (Christopher Olivares), por lo que no pudo evitar mostrar su malestar sobre las condiciones del mercado de fichajes en la Liga 1 Betsson, el mismo que abrirá el próximo 16 de junio y en el que los estudiantiles solo podrán inscribir a un refuerzo.

“Me dejó sorprendido este tema de que solo nos quede un cupo por cubrir en el plantel. Tengo unos cuantos años en el fútbol, en varios países, y esta figura me resulta increíble. Pregunté hasta ocho veces porque no lo podía creer y me confirmaron que solo podemos traer un refuerzo; incluso, si prestamos a cuatro jugadores. Esto nunca lo vi, pero los dirigentes (FPF) habrán tenido sus razones”, sostuvo el DT en diálogo con Nativa TV.

Jorge Fossati reconoció que Edison Flores recibió su visto bueno para ser fichado en Universitario de Deportes, aunque no pudo evitar sentirse apenado por no tener un amplio conocimiento sobre las características y logros del ‘Orejas’, a quien tendrá bajo su mando tras los amistosos de la Selección Peruana en Asia.

“En Perú recién descubrí quién es (Edison) Flores y me parece una tontería de mi parte no haberlo conocido antes. Más allá de ello, yo dejo que los dirigentes hagan lo que tienen que hacer, no meto en ese terreno”, agregó el estratega uruguayo del combinado crema.

Lo que se viene para Universitario

Luego de recibir a Cusco FC en el estadio Monumental, Universitario de Deportes -que marcha en el segundo lugar del certamen, con 34 unidades- se pondrá en ‘modo Copa Sudamericana’. Su próximo partido será ante Independiente Santa de Fe, el jueves 8 de junio desde las 9:00 p.m (hora colombiana y peruana): el choque será en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ (Bogotá).

Como se recuerda, los cremas cayeron en la última jornada copera ante Goás, en Brasil. Por ello, los dirigidos por Jorge Fossati no tienen margen de error en Colombia; por ahora, se ubican en el segundo lugar del certamen internacional, con siete unidades.





