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¡Para acortar distancia! Gol de Yoshimar Yotún puso el 1-3 de Sporting Cristal vs Junior
¡Para acortar distancia! Gol de Yoshimar Yotún puso el 1-3 de Sporting Cristal vs Junior
En los minutos agregados al primer tiempo, el cuadro del Rímac despertó con un golazo de su capitán, tras una recuperación en el medio de Cazonattí, que fue de los pocos que se atrevió en marcar para recuperar la pelota.
Gol de Yoshimar Yotún puso el 1-3 del Sporting Cristal vs Junior. (VIdeo: ESPN)
El arranque de Sporting Cristal frente a Junior en Barranquilla fue una auténtica pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto rimense pasó de celebrar un tanto que terminó invalidado a ver cómo su propia portería caía, sufriendo la intensidad del Metropolitano en esta quinta jornada del Grupo F. El trámite del primer tiempo fue un monólogo local que amenazaba con mandar a los celestes al descanso con una goleada en contra. Sin embargo, en el tiempo añadido, la jerarquía de Yoshimar Yotún apareció para rescatar a su equipo. El capitán rimense aprovechó un balón recuperado en la medular por Gustavo Cazonatti —uno de los pocos conector con actitud defensiva en esa etapa— y sacó un latigazo para firmar el descuento, dándole vida a una escuadra que parecía sometida.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.