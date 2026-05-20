Gol de Yoshimar Yotún puso el 1-3 del Sporting Cristal vs Junior. (VIdeo: ESPN)
Gol de Yoshimar Yotún puso el 1-3 del Sporting Cristal vs Junior. (VIdeo: ESPN)

El arranque de frente a en Barranquilla fue una auténtica pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto rimense pasó de celebrar un tanto que terminó invalidado a ver cómo su propia portería caía, sufriendo la intensidad del Metropolitano en esta quinta jornada del Grupo F. El trámite del primer tiempo fue un monólogo local que amenazaba con mandar a los celestes al descanso con una goleada en contra. Sin embargo, en el tiempo añadido, la jerarquía de Yoshimar Yotún apareció para rescatar a su equipo. El capitán rimense aprovechó un balón recuperado en la medular por Gustavo Cazonatti —uno de los pocos conector con actitud defensiva en esa etapa— y sacó un latigazo para firmar el descuento, dándole vida a una escuadra que parecía sometida.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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