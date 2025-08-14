Gol de José López para el 4-0 de Palmeiras vs. Universitario | VIDEO: ESPN 2
En una noche para el olvido de , los cremas acumularon muchos errores en todos los sectores. Gustavo Gómez (7′) abrió la cuenta para la visita y aumentó el marcador (12′). Posteriormente, Vitor Roque puso el tercero a los 30′. Ya en el complemento, el marcador parecía quedarse estático; sin embargo, el olfateó nuevamente el gol en el área y encontró un rebote para poner el cuarto de la noche a los 75′. Si bien la anotación fue revisada por el VAR (aparente posición adelantada), el árbitro determinó que la acción era válida, por lo que el 4-0 fue una realidad en la llave de ida por los octavos de final de la .

