Gol de José López para el 2-0 de Palmeiras vs. Universitario | VIDEO: ESPN 2
El impacto del primer gol de , significó un desorden total. El ‘Verdao’ marcó a los 7′, desde el punto de penal, por intermedio de Gustavo Gómez quien -tras falta de Williams Riveros- fue el responsable de la ejecución. La defensa crema no reaccionó y, a los 12′, una combinación entre y Vitor Roque fue letal para aumentar la ventaja. El argentino se metió en el área y quedó mano a mano con Sebastián Britos para definir sin problemas, en uno de los duelos más dinámicos de los octavos de final de la .

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

