A Hernán Barcos le restan dos partidos de Copa Libertadores antes de cumplir los 40 años. Uno es el de este miércoles ante Fluminense y el otro será el del próximo miércoles frente a Cerro Porteño. Dicen que los ídolos se construyen en la cancha y los delanteros, con goles. El ‘Pirata’ cumple con todos los requisitos para ganarse ese rótulo. Desde que llegó a Alianza Lima en 2021, cuando el club argumentaba ante los tribunales del TAS su permanencia en la Liga 1 Te Apuesto, el argentino empezó a escribir su propia historia, una muy íntima.

Parte de esa historia fueron los dos campeonatos nacionales (2021 y 2022), un subcampeonato (2023) y convertirse en máximo goleador extranjero de la institución. Pero le hace falta algo más, un epílogo feliz, un último renglón a su crónica heroica del ídolo que ya es: marcar un gol en la Copa Libertadores vestido de blanquiazul. Y si es posible, el del triunfo.

Hernán Barcos disputó la Copa Libertadores en siete ocasiones a lo largo de su carrera, vistiendo las camisetas de LDU de Quito, Gremio, Cruzeiro, Atlético Nacional y Alianza Lima. En ese lapso, jugó 41 partidos, fue titular en 38 ocasiones, marcó siete goles y repartió nueve asistencias. Nada mal para un futbolista que registra 3296 minutos acumulados en la máxima competencia a nivel de clubes en Sudamérica. Sin embargo, poco es lo que mostró con los íntimos en este certamen. En las últimas dos ediciones, el ‘Pirata’ no pudo marcar un gol y lleva 10 años sin romper las redes rivales a este nivel.

El último gol de Hernán Barcos en Copa Libertadores

Era abril del 2014 y los peruanos veían a Universitario y Real Garcilaso, campeón y subcampeón peruanos en ese entonces, ser eliminados en fase de grupos de la Copa Libertadores tras una decepcionante actuación. Chile sufría un sismo de 8.2 que también afectó la parte sur del Perú; el Barcelona lloraba el deceso del querido Tito Vilanova; los amantes de la música criolla despedían al maestro guitarrista Óscar Avilés y el mundo en general lamentaba la pérdida del nobel colombiano Gabriel García Márquez. En esa fecha, un joven Hernán Barcos -que lucía la ‘9′ en la camiseta de Gremio de Porto Alegre, la cinta de capitán en el brazo izquierdo y el cabello bastante largo- firmaba su último gol en Copa Libertadores en el 1-0 ante Nacional de Uruguay.

Lo que ocurrió en ese partido lo podemos recordar por los registros audiovisuales. Enderson Moreira, hoy técnico de Sporting Cristal, era el entrenador del cuadro tricolor. No habían pasado más de 10 minutos cuando Hernán Barcos, tras picar a la espalda de los defensores ‘charrúas’, fue derribado en el área por Jonathan Piriz. El árbitro cobró la falta y sancionó el penal con ciertas dudas. Pero no cambió su decisión. A pesar de la presión de los visitantes y el reclamo del arquero Gustavo Munúa, el ‘Pirata’ cogió el balón, puso el punto de mira y sacó un derechazo al centro del arco que el rival no pudo atajar. No la picó ni la tiró al ángulo, solo hizo lo que manda el manual del goleador.





Luego de la celebración por la clasificación y sin imaginar lo que vendría después (Gremio fue eliminado en octavos de final por San Lorenzo), por la cabeza de Hernán Barcos nunca pasó que iba a afrontar una de sus peores rachas en Copa Libertadores. Los 10 años sin marcar en esta competencia opacan su brillante carrera internacional e incluso su mejor desempeño en este certamen. Con LDU de Quito, equipo con el que entabló una relación sentimental y en el que también es considerado ídolo, consiguió tres goles y tres asistencias en 605 minutos de juego, en lo que fue su performance más elevada hasta aquí. Nunca volvió a repetir una actuación similar.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos con Alianza Lima en Copa Libertadores?

Después de ese gol con Gremio en la edición del 2014, Hernán Barcos disputó en cuatro ocasiones más la Copa Libertadores. Primero lo intentó con Cruzeiro en 2018, luego con Atlético Nacional en 2019 y finalmente con Alianza Lima en 2022 y 2023. Sin embargo, su puesta en escena siguió en deuda. Tuvo por delante 20 partidos distribuidos en 1443 minutos de juego, y apenas registró dos asistencias. Su problema con el gol, al menos en esta instancia, se ha convertido en una constancia que no le ha sido fácil afrontar. Pese a ser un jugador importante en el cuadro blanquiazul, se espera mucho más de él en la máxima competencia.

Con Alianza Lima, Hernán Barcos jugó 11 compromisos por Copa Libertadores y tampoco pudo romper su mala racha. Su primer intento con los ‘grones’ fue en 2022, con Carlos Bustos en la dirección técnica y un equipo formado por varios experimentados, como Ángelo Campos, Josepmir Ballón, Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre. Lo mejor que el ‘Pirata’ pudo ofrecer fue esa asistencia al ‘Zorrito’ en el minuto 46′, quien anotó el 1-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional. En aquella ocasión, los íntimos terminaron últimos en el Grupo F con apenas un punto de 18 posibles y eliminados en primera ronda.

En 2023, Hernán Barcos fue por su revancha, quizá ya no como el ‘9′ titular ante la presencia de Pablo Sabbag, pero sí como un tipo de revulsivo que ingresaba en el complemento para darle peso ofensivo al equipo que ahora dirigía Guillermo Salas. No obstante, su cuota de gol también fue nula, porque no pudo anotar ni asistir en esta ocasión. El ‘Pirata’ sumó solo 200 minutos de juego, registrando el promedio más bajo desde que disputa la Copa Libertadores. Además, fue testigo de primera fila de la eliminación de los blanquiazules en fase de grupos, con solo cuatro puntos ganados de 18 posibles.

Ahora, con casi 40 años encima (los cumple el 11 de abril), en el epílogo de su carrera y siendo nuevamente pieza importante para el Alianza Lima de Alejandro Restrepo, Hernán Barcos intentará (otra vez) la épica para terminar con esa mala racha. El ‘Pirata’ ya no es el mismo de antes, no tiene esa explosividad, velocidad o potencia para encarar; pero sigue siendo un referente en el cuadro blanquiazul y estará frente a Fluminense en el inicio de la presente edición. Su instinto de delantero, sumado a la disciplina deportiva que siempre lo caracterizó, le permiten ilusionarse en su tercer intento copero. Depende de él cómo quiere escribir el último renglón de su historia con los victorianos.

Números de Hernán Barcos en Copa Libertadores

Año Equipo PJ Goles Asistencias MJ 2011 LDU de Quito 7 3 3 605′ 2013 Gremio 8 2 3 678′ 2014 Gremio 8 2 1 750′ 2018 Cruzeiro 4 0 0 278′ 2019 Atlético Nacional 3 0 1 270′ 2022 Alianza Lima 6 0 1 515′ 2023 Alianza Lima 5 0 0 200′





