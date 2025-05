Universitario de Deportes tiene altas probabilidades de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro crema es segundo en el grupo B, a falta de una fecha, y define su futuro en la competencia midiéndose ante River Plate en el estadio Monumental. Eso sí, de no ganar, podría quedar relegado hacia el tercer lugar de la serie, que brinda un cupo al play-off de la Copa Sudamericana. Consciente de la situación, Jorge Fossati se pronunció sobre el presente futbolístico y dejó claro que, pase lo que pase, seguirán dejando su mejor versión en el campo de juego.

“Universitario clasificó para copa y no me parece un detalle menor. Falta una fecha y haremos todo lo posible para poder ir a octavos de la Libertadores, pero si tocara ir a la Sudamericana, no creo que nos tengamos que sentir decepcionados”, declaró ante los medios de comunicación.

Fossati citó a los medios de comunicación para mostrar sus impresiones luego del entrenamiento, previo al partido ante Juan Pablo II. A su vez, mostró su postura sobre lo disminuido que estará el plantel, producto de las suspensiones y lesiones que están pasando de manera constante.

“No podemos contar con Rivera ni Dulanto porque están expulsados. Además, Rivera está con un tema físico y es difícil que llegue para el jueves, iremos viendo. Horacio Calcaterra se está reintegrando de a pocos, y a Martín Pérez Guedes, se le vio demasiado bien porque es un gran profesional”, dijo.

Otro caso puntual de las consultas fue Rodrigo Ureña. El volante arrastra una lesión que no lo dejó disputar con normalidad el partido ante Barcelona en la Copa Libertadores. Es más, tuvo que salir reemplazado en el segundo tiempo (ingresó Jorge Murrugarra) para evitar mayores complicaciones.

“Para el domingo no está, él viene arrastrando una lesión (ligamento de la rodilla) hace ya cuatro semanas. Tiene dolor, trató de seguir en el segundo tiempo ante Barcelona SC, pero hubo un momento en que ya no daba. En el día a día haremos todo lo posible para que llegue el jueves, sino para que llegue el martes”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 18 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

