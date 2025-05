Universitario de Deportes desaprovechó una gran oportunidad para ponerse a tiro de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de empatar por 1-1 con Independiente del Valle en el Estadio Monumental. Este resultado no fue el que esperaban los cremas, pues una victoria los hubiera colocado en el segundo lugar del Grupo B, a falta de dos jornadas por disputarse.

Jorge Fossati analizó lo sucedido el último jueves y fue autocrítico con la propuesta que tuvieron ante el cuadro ecuatoriano, haciendo hincapié en el desgaste físico que padecieron en el segundo tramo del compromiso. El entrenador de la ‘U’ buscará solucionar eso con más rotación.

“Hicimos muchas cosas bien, algunas no tanto. Hay un tema físico que se está sintiendo, hemos tratado de ir rotando en el poco tiempo que estamos, tal vez faltaría rotar más”, aseguró el uruguayo en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el ‘Nono’ apuntó que ese desgaste físico llevó a que la presión que hicieron en el primer tiempo, algo que le había dado buenos resultados para generarle peligro a Independiente del Valle, les costará más en el complemento. Claramente es algo que deberá corregir pensando en los próximos partidos.

“Me parece que eso hizo que en el segundo tiempo decayéramos en algo que habíamos hecho en el primer tiempo, que a un equipo como Independiente del Valle, con jugadores de muy buen pie, hizo que recuperemos varias pelotas en su campo”, añadió.

Universitario no pudo con Independiente del Valle en el Estadio Monumental. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Por otra parte, Jorge Fossati no dejó de lado la precisión que debieron tener en campo contrario, especialmente cuando llegaban con varios hombres al área visitante. “El tema es que no le agregamos la debida precisión en el área rival para que terminar mejor las jugadas. Desaprovechamos varias, ellos hasta el momento que nos hicieron el gol no habían rematado al arco”, explicó.

“En el segundo tiempo decaímos en lo físico y eso te quita más precisión, erramos muchos pases y le dejamos agarrar la pelota a ellos, que saben con la pelota. Ya en los últimos minutos, con los cambios, tuvimos varias llegadas”, aseveró.

Con este resultados, Universitario quedó último del Grupo B con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas, además de dos goles a favor y tres en contra. Los cremas están a solo un punto del segundo lugar, ubicación que da el pase a octavos de final. La próxima semana recibirán a Barcelona SC y ahora sí no hay margen de error: solo les sirve ganar.

Jorge Fossati está afrontando su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Independiente del Valle por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 11 de mayo desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

