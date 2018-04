Leao Butrón analizó a Alianza Lima en la Copa Libertadores: "El tema mental juega muchísimo"

Su hinchaje y ganas de aportar le jugó una mala pasada y dejó a su querido Alianza Lima sin su portero titular. Leao Butrón hizo una autorcrítica tras haberse lesionado nuevamente y también reveló qué sucedió con el equipo de Pablo Bengoechea en la dolorosa derrota contra Junior por Copa Libertadores en Matute.

"Me equivoqué al apurarme en volver porque aún sentía dolor. Dije, el dolor es parte de la recuperación, pero no fue así y me volví a lesionar. Gracias a Dios no es tan grave, pero ahora esperaré a estar completamente bien", fue lo primero que confesó Leao Butrón en entrevista con ESPN FC.

Pero su ausencia en el campo, no significa estar ausente en el vestuario. Y en ese ámbito, el portero de Alianza Lima reveló qué sucedió en la dolorosa derrota contra Junior de Barranquilla en Matute. "Antes de ese partido, conversé con Rinaldo y con Araujo y les dije que pase lo que pase hay que intentar jugar y 'Ri' me dijo que si vamos a morir, moriremos a la nuestra. Lamentablemente, tras el partido y la charla que tuvimos al día siguiente nos dimos cuenta que ni siquiera pudimos intentarlo".

Y hubo algo más. "Los 10 primeros minutos, parecía que la cancha estaba inclinada a faor de ellos (Junior). Tras el gol, nos acomodamos para que no nos atacaron tanto, pero aquí hubo un tema mental. Si no estás fuerte de la cabeza, no puedes dar bien ni un pase de un metro y eso nos pasó".

¿Se puede ganar en Barranquilla?



Leao Butrón confesó que Alianza Lima desperdició una gran chance de sumar cuatro puntos en la Copa Libertadores y meterse en la pelea por la clasificación. Asegura, además, que al final de cada partido la autocrítica general del equipo es que "pudimos dar más", pero que algo no se los está permitiendo, pero que deben ponerse fuertes para lo que se viene: la revancha en Barranquilla.

Y el portero de Alianza Lima señaló que sí pueden ganarle a Junior en condición de visitante y reveló parte de la charla que tuvo con Miguel Araujo. "Le he dicho que debemos trabajar mucho en el orden defensivo. En defender bien. SI tenemos eso, el partido lo puedes ganar en cualquier jugada. Sí se puede ganar en Barranquilla, pero hay pequeños detalles en los clubes que no se están trabajando bien y que nos cuestan demasido", concluyó.

