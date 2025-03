Los nervios están a tope con lo que podría ser la clasificación de Alianza Lima a la Fase de Grupos de Copa Libertadores. Y así como lo hinchas expresan sus emociones, ex futbolistas y figuras representativas del cuadro ‘blanquiazul’ también brindan su análisis previo al duelo ante Deportes Iquique. Uno de ellos es Leao Butrón, el histórico arquero que se mantiene muy de cerca, trabajando de la mano en el desarrollo del equipo de La Victoria, destacó las virtudes del rival pero dejó en claro que, a pesar de las distancias, Alianza podrá superar este reto.

Con toda la experiencia que lo respalda, y habiendo sido también un pilar importante en campañas anteriores de Alianza Lima, el ex portero ‘blanquiazul’ se ha vuelto en los últimos años una voz de referencia que suele constantemente hablar del rendimiento del equipo del que aún, desde fuera de las canchas, sigue formando parte.

A tan solo unas horas de que se lleve a cabo el partido frente a Deportes Iquique, Leao Butrón, en conversación con Radio Ovación, habló con tranquilidad pero reconociendo la importancia de el último rival con quien les tocará medirse para poder alcanzar la Fase de Grupos del torneo continental, sintiendo también cierta emoción porque ya llegue la hora del duelo.

“Con la emoción de cualquier partido de Libertadores pero con la tranquilidad y hay que ser conscientes que es un partido tan difícil como ante Boca o Nacional. En estos momentos estás jugándote entrar a la etapa principal de la Libertadores, es el momento de priorizar”, afirmó.

Alianza Lima busca celebrar en Chile después de 20 años sin poder ganar en el país vecino. (Foto: Liga 1)

El partido que se disputará en el estadio Tierra de Campeones de la ciudad de Iquique, representa un reto mucho mayor para Alianza Lima, sabiendo que tiene que cortar una larga racha desde la última vez que pudo vencer a un equipo chileno en condición de visitante. Analizando al rival, Leao Butrón también comentó sus fortalezas.

“Creo que es un equipo intenso, que presiona arriba con jugadores de experiencia, eso creo que es lo más llamativo que teniendo jugadores de experiencia tengan esa presión alta”, confesó asegurando que los ‘blanquiazules’ tendrán que mantener un orden defensivo correcto para no sufrir en el intento de mantener el arco en cero.

Y es que a pesar de las ausencias que tendrá Alianza en este partido, que son 4 (Guerrero, Noriega, Ceppelini y Archimbaud), el ex portero ‘íntimo’ destacó que en partidos previos ya se ha demostrado que el equipo cuenta con las armas necesarias en el banco para suplir al mismo nivel.

“Este último partido nos ha dejado muy buenas sensaciones en cuanto a que cuando exista este tipo de ausencias no se sienta tanto. Me da la impresión que no se va a sentir tanto, nadie puede negar la calidad de los jugadores que no están pero tampoco nadie puede negar que los que van a reemplazar, cuando les ha tocado han hecho bien las cosas”, destacó.

Jesús Castillo fue uno de los futbolistas que arrancó ante Sporting Cristal y lo hará nuevamente en Chile. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Iquique?





El partido entre Alianza Lima vs. Iquique se disputará en el Estadio Tierra de Campeones, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Iquique?





El compromiso entre Alianza Lima vs. Iquique está programado para este martes 4 de marzo a las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 11:00 p.m.





