Mientras en los camerinos de un equipo se celebraba la fiesta por rescatar un punto en un duelo complicado, al otro lado todo ha sido lamentos por haber dejado escapar una victoria en casa y con su gente. Eso es la sensación que se generó en Sao Paolo tras empatar con Alianza Lima en Copa Libertadores, a lo que el técnico de la ‘tricolor’ no dudó en hacer mea culpa por su equipo destacando también el buen desempeño de los ‘blanquiazules’ y sus armas más potentes.

Sao Paulo no logró sostener la ventaja y terminó empatando 2-2 ante Alianza Lima por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Tras el encuentro disputado en el Estadio Nacional, el técnico Luis Zubeldía brindó declaraciones a la prensa en las que expresó su malestar por el resultado.

“En los primeros 10, 15 minutos (de la segunda mitad) lo hicimos bien. Para que una segunda mitad sea igual a la primera es necesario que tenga las mismas características. Si no, cámbialo. Deberíamos haber convertido un gol más. Tuvimos muchas situaciones, pero no se dio”, comenzó diciendo.

Al intentar cambiar el ritmo de juego, el técnico de Sao Paolo, terminó realizando algunas variantes que no le funcionaron para aguantar el triunfo. Uno de los más cuestionados fue la salida de Ferreira, que había marcado un doblete con el que los brasileños se adelantaban en el marcador. Zubeldía no dudó en dar explicaciones ante ello.

Alianza Lima vs. Sao Paulo en el Morumbí por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

“Ferreira, por el cansancio que sufrió y, conociéndolo, si lo dejaba más tiempo, se lesionaba. ¿Sabes el número de personas heridas? ¿Quieres más lesiones? Él está cansado. Cada vez que lo dejo más tiempo del normal, sufre lesiones musculares y está fuera 30 días. Lucas está lesionado, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia.”, explicó al inicio.

A su vez, reconoció que el cambio no funcionó como le hubiera gustado y añadió: “Salió Ferreira y entró Wendell. Por supuesto que el cambio no salió bien, pero no puedo permitir que se lesione. Tengo pocos extremos. ¿Por qué puse a Wendell? Es la alternativa de la izquierda. No tengo otro nombre para la experiencia. La Libertadores es así, 15 minutos malos te arruinan el partido. Hicimos un buen partido con los dos Ferreiras, pero 15 malos minutos nos costaron la victoria”.

Kevin Quevedo fue la gran figura al marcar un golazo para el 2-2 de Alianza Lima (Crédito EFE).

Zubeldía no dudó en hablar también de lo destacado de Alianza Lima, recordando en primera instancia el haber tenido a Paolo Guerrero bajo sus órdenes cuando ambos formaban parte del plantel de LDU de Ecuador, donde salieron juntos campeones del torneo local y de la Copa Sudamericana. Es por ello que mencionó: “El mejor de los recuerdos, respeto importante sobre Paolo”.

Mientras que también destacó el trabajo ejecutado por ‘Pipo’ Gorosito en esta contienda: “Y sorpresa no, es un buen equipo, que tiene buenos delanteros, buenos extremos entonces eso siempre lo mantiene en partido y vienen jugando partidos importantes desde hace varias fases, entonces sabíamos que no iba a ser fácil”.

