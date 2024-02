Melgar viajó a Cochabamba con al expectativa a tope, sobre todo porque tras comenzar la Liga 1 Te Apuesto con dos derrotas consecutivas, tenía una deuda pendiente con su hinchada. Sin embargo, no pudo enderezar su camino y consumó su tercera caída al hilo, esta vez tras perder por 1-0 a manos de Aurora. Así pues, la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024 –donde Botafogo espera a su rival– se definirá la próxima semana, en donde necesitará que Bernardo Cuesta, su goleador histórico, aparezca en todo su esplendor.

Así pues, tras el pitazo final en el Estadio Sudamericano Félix Capriles Sainz, ‘Berni’ conversó con los medios de comunicación en zona mixta y lamentó que no hayan conseguido el resultado que esperaban. Eso sí, aclaró que esta historia es de 180 minutos y todavía les queda jugar en Arequipa, donde están obligados a cambiar la tónica que mostraron en Bolivia si quieren seguir compitiendo internacionalmente.

“Lamentablemente no fue lo que venimos a buscar, lo que se planificó. Pero bueno, es parte de esto, tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que ver las cosas que nos están faltando para conseguir ese triunfo que se nos está haciendo esquivo. La serie sigue abierta, sabemos que es una serie de 180 minutos y ahora nos quedan 90′ en casa para conseguir el objetivo que es la clasificación”, manifestó.

En cuanto al desarrollo del compromiso, Cuesta sostuvo que gran parte del trámite fue muy parejo y todo se resolvió con un acción de balón parado, tras la sutil definición que Martín Alaniz que cogió de sorpresa a todos. Asimismo, fue muy autocrítico al señalar que no lograron traducir su posesión en situaciones claras de gol, algo que, pese a las dos derrotas en el Torneo Apertura 2024, sí lo hace en la Liga 1 Te Apuesto.

“Lo que determinó el resultado fue una pelota parada, un tiro libre que fue bien ejecutado, no hay que sacarle mérito al rival. Después, en el trámite del partido tuvimos la iniciativa, por ahí no con la profundidad que nos caracteriza, con no tantas ocasiones creadas como venimos haciéndolo en el torneo local. Lamentablemente no era el resultado que veníamos a buscar, hay que darle vuelta a la página, pensar en el partido del sábado y luego la vuelta que va a ser determinante”, agregó.

Bernardo Cuesta estuvo muy solo durante los momentos importantes del partido y le costó conectar con Pablo Lavandeira y Tomás Martínez, quienes jugaron detrás de él y estuvieron bastante erráticos a la hora de filtrar sus pases. Así fue casi imposible que quedara mano a mano con el portero David Akologo, quien dentro de todo tuvo una noche tranquila. Ya casi en el epílogo del segundo tiempo, la expulsión de Kenji Cabrera frustró los planes del ‘Dominó' de buscar la épica para volver a Arequipa con el empate.

“Solo es un gol de diferencia, queda mucho tiempo por delante y en casa nos tenemos que hacer fuertes para conseguir el resultado para la clasificación. Este equipo tiene las condiciones y los talentos necesarios para hacerlo, tenemos que ajustar ciertas cosas, se más punzantes y llevar nuestro juego de la misma manera. Hoy (ayer) dejamos de hacerlo, pero en general creo que las cosas se nos van a dar, hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. Esto es parte del fútbol y solamente trabajando se sale de este momento que estamos atravesando”, acotó.

Finalmente, el delantero de 35 años agradeció el aliento de los hinchas arequipeños que hicieron el esfuerzo de viajar hasta Cochabamba para alentarlos. Les prometió revertir esta situación y que se esforzarán para conseguir la clasificación en el Estadio Monumental de la UNSA. “Al hincha siempre hay que agradecerle, ese hincha viajero que siempre está con nosotros, sea donde sea. Siempre se le tiene un cariño muy especial, sabemos del esfuerzo que hacen, los días que se pierden, los trayectos que tiene que travesar. Seguramente que vamos a darle alegrías en los próximos partidos”, puntualizó.

Bernardo Cuesta cuenta con la nacionalidad peruana y no ocupa cupo de extranjero en Melgar. (Foto: Melgar)





¿Qué se le viene a Melgar?

Luego de esta derrota por 1-0 a manos de Aurora, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de febrero desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Posteriormente, el ‘Dominó’ tendrá que enfocarse en la vuelta de la Fase 1 ante los ‘Guerreros Celestes’ y buscar así su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro está programado para el miércoles 14 de febrero desde las 7:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido para toda Latinoamérica en la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus. Los ‘rojinegros’ deberán ir al todo o nada.





