La Universidad César Vallejo dio el golpe en el mercado de fichajes y se hizo con los servicios de Paolo Guerrero por una temporada, con la opción de extenderla por un año si ambas partes llegan a un acuerdo. Si bien el ‘Depredador’ todavía se encuentra en Brasil entrenando con un preparador físico del club, está previsto que llegue a nuestro país el sábado 10 de febrero y sea presentado en sociedad el lunes 12. Con él en la Liga 1 Te Apuesto las expectativas aumentan, sin embargo, algunos todavía se preguntan si debió quemar sus últimos cartuchos en Alianza Lima, equipo de sus amores donde alguna vez confesó querer retirarse.

Bajo este contexto, Waldir Sáenz conversó con Movistar Deportes y se refirió a esta posibilidad que finalmente no se dio, pues el comando técnico actual el cerró las puestas y expresó abiertamente que no estaba dentro de sus planes deportivos para este 2024. “Dentro de la estructura, del plantel que nosotros pensamos para este año, no está Paolo Guerrero”, sostuvo en su momento Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de Alianza Lima.

En esa misma línea, el goleador histórico de los ‘blanquiazules’ afirmó que el hecho de que Paolo no haya terminado jugando por los victoriano, no es culpa él, pues las circunstancias no se dieron como seguramente esperaba. “Creo que sí, pero bueno, ya no era culpa de Paolo, sino de los dirigente y el comando técnico. Salieron a decir que no lo que tenían en sus planes. Paolo es un profesional, quiere seguir jugando al fútbol. Le ha vendio la posibilidad de jugar en Vallejo y Dios quiera que le vaya bien”, remarcó.

En su momento Paolo Guerrero sí estuvo cerca de llegar a Alianza Lima, no obstante, el contexto en el que lo contactaron no fue el mejor ya que este se encontraba en plena recuperación de una lesión en la rodilla. Su decisión de no aceptar el ofrecimiento formal de los ‘Íntimos’ se debió a que, si él aceptaba regresar al Perú, sería únicamente cunado estuviera al 100 % y pueda entregarle al club su mejor versión.

“Ya no depende de él. Él ha dicho que antes tuvo una comunicación con la gente de Alianza Lima, no se dio. Después de esa comunicación no ha tenido comunicación con nadie, no han tenido interés en él. Yo creo que debió jugar en Alianza, eso no lo decide el futbolista, sino no los dirigentes y el comando técnico”, añadió el exfutbolista de 50 años.

El clásico, un duelo sin favoritismos

Por otro lado, Waldir Sáenz analizó la previa del clásico de este fin de semana, en donde Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional –sábado 10 de febrero desde las 8:00 p.m.–. Según su óptica, como sucede en la mayoría de encuentros de esta índole, no hay uno que sea el claro favorito. Eso sí, aclaró que como hincha ‘íntimo’ espera que los dirigidos por Alejandro Restrepo se lleven la victoria.

Asimismo, recordó que para algunos de los futbolistas del año pasado que todavía siguen en el plantel, este encuentro podría significar una revancha por lo sucedido en noviembre, donde perdieron la posibilidad del tricampeonato al caer ante la ‘U’ con un global de 3-1. En cuanto a los nuevos jugadores, añadió, deberán tomarlo como un partido importante para mantenerse en la pelea por la Liga 1 Te Apuesto 2024.

“En estos partidos no hay favoritos, pero como hincha de Alianza, quiero que gane Alianza. Para los que están, creo que es una espinita que ellos tienen. Para ellos es una revancha, pero para los que han llegado y son nuevos es un partido importante, que quieren ganar, tener más confianza y andar en este campeonato de la mejor manera”, puntualizó.

¿Cuándo podría ser el debut de Paolo Guerrero con César Vallejo?

Tomando en cuenta que Paolo Guerrero llegará al Perú este sábado 10 de febrero y será presentado en sociedad el lunes, quedará en manos de Roberto Mosquera y su comando técnico ponerle fecha a su debut con César Vallejo en el Torneo Apertura 2024. Si físicamente lo ven bien a pesar de no haber realizado la pretemporada con el resto sus compañeros, su estreno en el fútbol peruano podría darse el domingo el domingo 18 de febrero ante Sport Huancayo, por la cuarta jornada. Dicho compromiso está programado para las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.





