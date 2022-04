Miguel Company se refirió al presente de los clubes peruanos en la Copa Libertadores. El extécnico de 77 años, quien ha dirigido a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, equipos que suelen representarnos en el extranjero, calificó de “preocupante” el desempeño de los clubes locales en el certamen.

Como se sabe, Universitario no pasó de la fase preliminar de la Copa Libertadores; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal sufren en el grupo F y H, respectivamente. Acumulamos nueve partidos consecutivos sin ganar en este torneo y la cifra alarma a cualquiera. “Los equipos peruanos pierden en casa sin haber anotado. Es un déficit alarmante en nuestro fútbol”, advierte Company.

Esta semana, Sporting Cristal cayó en su visita a Universidad Católica y Alianza Lima fue superado en casa de Colo Colo, sumando más derrotas a la estadística y dejando más dudas sobre el accionar de los equipos.

¿A qué se deben los malos resultados de los equipos peruanos en Copa Libertadores?

Hay factores fáciles de explicar y otros no, porque los equipos peruanos llegan a la Libertadores y no son fuertes, pero los rivales tampoco son fuertes. Llegamos con un complejo de inferioridad o conformismo. Quizá ya no sería un complejo, sino un sentimiento: ‘Ya llegamos aquí, hasta aquí nomás nos quedamos’.

¿Algún factor que considere importante?

La infraestructura acá es muy triste, muy pobre y lo puedo decir yo, porque el primer equipo que dirigí como profesional fue el ADT Tarma y me quedé por sentimiento. Ahí nadie cobraba. En esas condiciones es muy difícil que alguien pueda dirigir.

Alianza Lima no pudo rescatar ningún punto en su visita a Colo Colo este miércoles.

El resultado por encima de la formación

Ricardo Gareca confesó en conferencia de prensa que el Perú no se preocupa por el deporte, ¿comparte la idea?

He dirigido a todos los equipos grandes, a la Selección Peruana en dos épocas, a los equipos más chicos, más pobres. He dirigido en todo el Perú. Entonces, pocos equipos trabajan bien, pocos, poquísimos, inclusive en los equipos grandes. No se trabaja porque no hay técnicos formativos, y los técnicos, la mayoría quieren ser competitivos.

¿Algún equipo que considere usted que realiza una buena labor con sus canteras?

En la formación no creo. Si se preocuparan en la formación, no estarían contratando tantos jugadores veteranos . Al contrario, se alimentarían de sus mismas canteras. Yo he estado en Alianza, la ‘U’ y Cristal. He estado en los tres equipos que, en estos momentos, son los más importantes y sé cómo se trabaja. Allí se les exige ser campeones juveniles, infantiles, en reservas. Entonces, el técnico está pensando en su trabajo; y por cuidar su trabajo, piensa más en el resultado y no en su verdadero trabajo, que es la formación.

Volviendo a la Libertadores, ¿hay chance de pasar a la siguiente etapa?

Va a depender si hay un cambio de actitud, porque a mí no me gustó la primera presentación de los dos equipos. Si vuelven a perder, ya quedan muy rezagados y comienzan a jugar con las posibilidades; pero desde atrás hacia adelante, mirando de abajo hacia arriba, y ya es más difícil porque empiezan los equipos a hacer sus cálculos dentro de la tabla de posiciones.

Alianza ofrece un poco más que Cristal

Usted comentó alguna vez que ve a Alianza más sólido que Cristal, ¿sigue teniendo el mismo pensamiento?

Sí, yo pienso así porque le hablé de la actitud, el coraje, y yo a Alianza lo veo que en el campo se brinda más después de un resultado. Cristal, históricamente, siempre ha tenido una dosis de apatía muy alarmante, muy conformista, pero así nació Cristal. Después, se acostumbraron a jugar así, sin dejar de admitir que en el trayecto de su historia futbolística ha tenido muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores y muy buenos equipos.

¿Cómo vio a Alianza en el partido frente a River?

Lo de Alianza yo no lo vi mal, pero me hubiera gustado que hiciera lo mismo en metros más arriba, no esperar tan atrás, porque al esperar tan atrás se olvidaban de los 20 metros finales, que es donde se definen los partidos. No vi mal el planteamiento, yo creo que el técnico lo pensó bien.

¿Crees que el nivel del fútbol peruano se encuentra solo para pelear la Sudamericana?

No hay diferencia en la Sudamericana y la Libertadores en cuanto a calidad. La diferencia es mínima, porque en la Libertadores aparece Boca y River, equipos de mayor envergadura.

¿Alguna opinión acerca de Carlos Bustos y Roberto Mosquera?

Al no conocer su trabajo, no puedo opinar. Sin duda, están ahí por los resultados. Lamentablemente, el fútbol es resultadista, de repente el técnico trabaja mal. A los técnicos le renuevan el contrato y le aumentan la cotización de acuerdo al resultado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR