El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la final de la CONMEBOL Libertadores 2025 generó un movimiento económico de US$ 86 millones y movilizó a más de 51 mil turistas extranjeros y nacionales, superando así las proyecciones iniciales.

“Estos resultados reafirman el impacto positivo que tuvo este torneo para el país y fortalecen la imagen del Perú como un destino con un gran potencial para ser sede de eventos deportivos internacionales”, destacó la titular del sector Teresa Mera.

En su reciente estudio “Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025”, el Mincetur precisa que el evento deportivo convocó a más de 48 mil turistas extranjeros y tres mil nacionales. Además, señala que los hombres representaron la mayor proporción de visitantes (88%), con una edad promedio de 38 años.

Si bien la mayoría de turistas extranjeros fueron brasileños (un 94%), también se registró la visita de ciudadanos provenientes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Estados Unidos, entre otros.

Gastos y preferencias

De igual manera, el estudio muestra que el gasto promedio de los turistas extranjeros que llegaron a disfrutar de la final de la CONMEBOL Libertadores 2025 fue de US$ 1044, monto considerablemente mayor al registrado en el 2019 (US$ 760), cuando Lima también fue sede de este torneo.

Este incremento se explica por la presencia de un gran número de visitantes provenientes de Brasil —mercado con mayor capacidad de gasto— y porque el 28% de estos turistas internacionales extendió su estadía para conocer otros destinos del territorio peruano (en el 2019 esa misma proporción fue de 19%).

Entre los principales destinos de quienes decidieron ampliar su viaje por el Perú estuvieron Cusco (77%) e Ica (28%), específicamente lugares como Paracas y Nazca.

Asimismo, el 34% de los turistas extranjeros afirmó ya haber estado antes en el Perú, mientras que un 18% contó haber asistido también a la final del 2019, lo que representa una continuidad en el interés por este tipo de eventos.

En cuanto al alojamiento, el 44% optó por hoteles, mientras que el 29% eligió casas o departamentos tipo Airbnb.

Como se recuerda, la final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre en el estudio Monumental, distrito de Ate, en la ciudad de Lima. El evento congregó a un gran número de hinchas y aficionados a los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras.