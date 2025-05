Sporting Cristal tuvo una oportunidad inmejorable para meterse en zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero la derrota de este martes ante Cerro Porteño tiró al tacho la victoria de la semana pasada frente a Bolívar. Paulo Autuori salió al frente en conferencia de prensa, donde no solo analizó lo sucedido en el Estadio Nacional, sino también estalló cuando cuestionaron su continuidad al mando del cuadro celeste.

En uno de los momentos más tensos de la charla con los medios de comunicación, al brasileño le preguntaron acerca de los rumores de los últimos días sobre su posible salida de Sporting Cristal, a raíz de un aparente descontento con el bajo nivel competitivo del plantel. El técnico no se guardó nada al responder esta interrogante.

“Son tonterías. Yo soy un hombre que tengo palabra. Yo no necesito hablar de eso, solamente hecho una mirada hacia atrás y quedo sin comentarios sobre esas cosas”, manifestó en un primer momento, sin permitir que el periodista termine la pregunta, evidenciando su molestia.

Para Autuori, en estos días hay gente que lanza especulaciones sin fundamento y provoca situaciones como esta. “Hoy en día la gente habla lo que quiere. Lo que uno ve en las redes sociales o en análisis, son un montón de tonterías. Me rehúso en hablar de este tema, vamos a hablar de fútbol, del juego, necesitamos eso”, agregó.

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

En cuanto al análisis del partido, el entrenador de 68 años hizo énfasis en el estilo de juego de su equipo y cómo equivocaron el camino al intentar jugar directo en vez de mantener la calma en el mediocampo. “Saco muchas conclusiones en todos los partidos, este no fue distinto. Tuvimos un equipo que tuvo temor de jugar en el primer tiempo, no hicimos lo que debimos haber hecho”, afirmó.

“En el segundo tiempo sí tuvimos coraje, metimos el balón al ras del piso. El equipo cuando tiene dificultades vuelve a comportamientos antiguos, que tienen que ver con juego directo a cada rato. Nosotros queremos un juego distinto, en la segunda parte lo logramos hacer”, añadió.

Por último, Paulo Autuori fue autocrítico con lo que mostró Sporting Cristal en la etapa complementaria y las dificultades que tuvo para penetrar el bloque defensivo de Cerro Porteño. El experimentado estratega hizo hincapié en la parte mental, algo en lo que los rimenses se mostraron muy frágiles.

“Estábamos allí sin tener condiciones de poder darle vuelta, tuvimos una oportunidad, no logramos meternos, pero el fútbol no es solo la parte física y táctica, también es mental, es algo que debemos trabajar un montón. La hinchada no puede apurar la jugada”, puntualizó.

Con este resultado, Sporting Cristal quedó penúltimo en el Grupo G con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas, además de seis goles a favor y diez en contra. Para soñar al menos con meterse a los play-offs de la Copa Sudamericana, los cerveceros necesitan que Bolívar no sume en lo que queda de la competición o, en el panorama más alentador, robar algo en su próxima visita a Palmeiras. A sacar la calculadora.

Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cerro Porteño por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 17 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

