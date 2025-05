Por más que en la previa Sporting Cristal no había mostrado argumentos futbolísticos como para creer en un triunfo contundente sobre Bolívar, los tres puntos eran necesarios. Así pues, con un plan reactivo y sufriendo mucho en los minutos finales, los rimenses se impusieron por 2-1 y alcanzaron los cuatro puntos en el Grupo G de la Copa Libertadores 2025, ubicándose terceros en la tabla de posiciones.

Paulo Autuori, artífice de este logro, habló en conferencia de prensa e hizo hincapié en el valor de la eficacia en el fútbol. El brasileño no negó la superioridad de Bolívar, que tuvo más tiempo la pelota (68 % sobre 32 %) y en el segundo tiempo encimó a Sporting Cristal en su campo, pero sí le dio importancia a los dos goles de Martín Cauteruccio, donde concretaron sus ataques en los momentos precisos.

“Yo llevo tiempo en el fútbol. Este tema del marcador no siempre es justo. Es un tema claro: la eficacia. En el último partido de la Liga 1, tuvimos muchas oportunidades de hacer goles y no la concretamos, porque no fuimos eficaces. El fútbol, todos los días, regala lecciones para nosotros”, sostuvo.

Como parte de su explicación, Autuori utilizó como ejemplo las recientes semifinales de la Champions League. En primer lugar, remarcó la eficacia del Inter de Milán para superar al Barcelona, puso hizo un gol más en toda la llave. Luego, elogió el crecimiento del PSG a partir de conformar un equipo más allá de las superestrellas y los egos que a veces se generan en la interna.

“El fútbol al más alto nivel nos regaló lecciones. Mi equipo puede hacer seis goles como ha hecho el Barcelona en los dos partidos, pero si sufre siete, no pasa nada. PSG nos muestra un ambiento, una atmósfera, donde no tengamos guerra de egos. Este tema de la justicia, todas las veces que pasé por eso tuve una manera de encararlo: elogiar al rival porque fue eficaz”, agregó.

Paulo Autuori no ha perdido con Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2025. (Foto: GEC)

En cuando a lo que ofrecieron sus futbolistas, el entrenador de 68 años solo tuvo palabras de agradecimiento por el sacrificio que hicieron a lo largo de todo el partido, corriendo para apoyar en la marca y mostrando una solidaridad única. Eso sí, es consciente que aún tienen mucho por mejorar.

“Me saco el sombrero por los jugadores de Sporting Cristal porque compitieron. Necesitamos competir y enfrentamos a un rival que tiene año y medio de trabajo. A veces en la marca estuvimos muy bien, pero necesitamos hacer eso mucho más veces”, explicó.

Autuori tiene la experiencia y el conocimiento como para no marearse con este resultado. Sporting Cristal no ha conseguido nada aún, pero ha dado un paso importante. “Tenemos que ir paso a paso, esto es un proceso. Lo más importante es que hoy tenemos cuatro puntos, como Cerro Porteño, cuando el equipo arrancó en dos partidos con cero puntos”, aseveró.

Con este resultado, los celestes no solo se colocaron terceros con cuatro puntos, sino también se acercaron a la posibilidad de soñar con la clasificación a los octavos de final. Cerro Porteño, segundo solo por una mejor diferencia de goles, los visitará en la próxima jornada. Dicho duelo será crucial para los bajopontinos, donde están obligados a ganar si quieren mantenerse en competiciones internacionales.

Sporting Cristal sufrió mucho para vencer a Bolívar. (Foto: Connie France / AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-1 a Bolívar por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando viste a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 10 de mayo desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

