Más allá de todo el esfuerzo hecho en Brasil y la forma cómo afrontó el partido, Alianza Lima se quedó con las manos vacías y cayó por 3-2 ante Fluminense, en el mítico Maracaná. Los goles de Adrián Arregui y Kevin Serna fueron gravitantes para en un momento abrir el marcador y poner la paridad parcial; sin embargo, a final de cuentas, la jerarquía del ‘Flu’ se impuso en la recta final del compromiso y dejó a los íntimos sin opciones no solo de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, también sin el boleto a la Sudamericana. Con ello, los equipos peruanos se quedaron con las manos vacías esta temporada en los torneos internacionales.

El elenco de Alejandro Restrepo fue el único club peruano que llegó a la última fecha con opciones de seguir en la Libertadores o ir a la Sudamericana; no obstante, se quedó sin nada y terminó último en su grupo, confirmado así la mala campaña de los equipos nacionales a nivel internacional. Previamente, Universitario ya le había dicho adiós al sueño de avanzar de ronda tras la quinta jornada, luego de perder 1-0 ante Botafogo, y solo buscaba la ‘Suda’, pero no lo consiguió al caer en Quito frente a LDU por 2-1; peor suerte tuvieron sus pares en la segunda competencia del continente.

Deportivo Garcilaso quedó eliminado de la Sudamericana luego de caer ante Cuiabá en Brasil por 1-0 en la quinta jornada y llegó a la última fecha con el único objetivo de despedirse de la mejor manera. El ‘Rico Garci’ empató 1-1 contra Metropolitanos y para ser su primera experiencia internacional terminó en tercer lugar. La historia de César Vallejo fue más doloroso, pues el equipo tenía una cierta ambición con la contratación de Paolo Guerrero, pero su sueño se cortó de manera prematura con dos partidos de anticipación.

En la cuarta jornada, los ‘poetas’ fueron goleadores en el Mansiche de Trujillo por 5-1 ante DIM de Colombia y este resultado los eliminó de la Sudamericana. En esta última fecha, visitaron a Defensa y Justicia y de manera sorpresiva derrotaron al ‘Halcón’ por 1-0 y se fueron de la ‘Suda’ con una victoria entre manos. Una dura realidad que no se vivía desde el 2018, en la que todos los equipos peruanos participantes de los torneos internacionales no avanzaron a las rondas finales.

Todos eliminados por primera vez desde 2018

Aunque es muy común que los equipos peruanos no transciendan a nivel internacional, no habíamos vivido una realidad de no tener a ningún representante en la siguiente ronda (fases finales, de ida y vuelta) tanto de la Copa Libertadores o Sudamericana desde 2018. El año pasado, Sporting Cristal y Universitario de Deportes terminaron recayendo en la ‘Suda’, salvando así su campaña; lo mismo con Melgar y su histórico camino hasta las semifinales en 2022.

En 2021, los celestes volvieron a quedar terceros de la Libertadores y siguieron su camino por la Sudamericana; en 2020, Sport Huancayo llegó hasta octavos de la ‘Suda’ y en 2019, Cristal y Melgar repitieron actuación en el segundo torneo más importante de clubes. Hasta ese momento, al menos un equipo peruano estaba siendo representando en fases finales; sin embargo, en 2018, no ocurrió eso y seis años después la historia se repite.

En 2018, Real Garcilaso y Aliana Lima quedaron eliminados en fase de grupos de la Libertadores y no pudieron si quiera luchar el tercero lugar para la Sudamericana. El elenco cuzqueño terminó último con solo una victoria en un grupo que compartió con Santos, Estudiantes de La Plata y Nacional de Uruguay; mientras que los íntimos también acabaron coleros sin victoria alguna ante Palmeiras, Boca Juniors y Junior de Barranquilla.

Ese mismo, en la Sudamericana, Sporting Cristal quedó eliminado en la primera fase a manos de Lanús, con un global de 5-4; Sport Rosario cayó ante Cerro de Uruguay (2-0), UTC se vio superado ante Rampla Juniors (4-2) y el único que logró avanzar de fase fue Sport Huancayo, contra Unión Española (3-0). Sin embargo, en la ronda 2, el ‘Rojo Matador’ se despidió a manos de Caracas por un global de 6-3 y se quedó cerca de las fases finales; es decir, de los octavos de final.





