Entre el martes y miércoles finalizó la participación de clubes peruanos en las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, dejándonos con un saldo que no sorprende: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Deportivo Garcilaso y César Vallejo quedaron eliminados, algunos con antelación y otros dando pelea hasta la última jornada. Dentro todo, terminó siendo un año más sin inflar el pecho por algún club de la Liga 1.

Haciendo un recuento de lo hecho por Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores, los cremas cerraron su participación continental con cinco unidades de 24 posibles, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas. Esto quiere decir que los dirigidos por Fabián Bustos solo consiguieron el 27.7 % de los puntos que estuvieron en disputa.

Un detalle no menor es que la ‘U’ quedó fuera de toda posibilidad de acceder a los octavos de final de Copa Libertadores tras perder ante Botafogo (0-1) en la fecha 5. No obstante, le restó una última bala para seguir compitiendo internacionalmente si vencía a Liga de Quito, algo que no sucedió por el 2-0 a favor de los ecuatorianos que les dio el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima, por su parte, registró cuatro puntos luego de seis fechas disputadas, producto de cuatro empates y dos derrotas. Los victorianos culminaron en la última casilla del Grupo A de la Copa Libertadores, por detrás de Cerro Porteño (6), Colo Colo (6) y Fluminense (14). Esto quiere decir que consiguieron el 22.2 % de los puntos que disputaron.

A diferencia de la ‘U’, los ‘Íntimos’ sí llegaron a la última fecha de la Copa Libertadores con mínimas posibilidades de meterse entres los dieciséis mejores del torneo, pero para conseguirlo no solo tenían que vencer a Fluminense en Brasil, sino también esperar que Cerro Porteño y Colo Colo empataran. A pesar de que lo segundo sucedió, vendieron cara su derrota en el Estadio Maracaná y el 3-2 final acabó con las ilusiones del pueblo blanquiazul.

Garcilaso fue el club peruano que más puntos cosechó en su participación internacional. (Foto: Copa Sudamericana)





De mal en peor

En cuanto a los clubes que participaron en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, comenzamos con Deportivo Garcilaso, pues fue el que más puntos cosechó. El ‘Pedacito de Cielo’ se ubicó tercero en el Grupo G, consiguiendo seis unidades a raíz de un triunfo, tres empates y dos derrotas. Así pues, el cuadro dirigido técnicamente por Bernardo Redín logró el 33.3 % de los puntos que disputó.

Por el lado de la Universidad César Vallejo, que se despidió de la Copa Sudamericana con una impensada victoria sobre Defensa y Justicia en Argentina (0-1), terminó última en el Grupo A con cuatro unidades, logradas luego de una victoria, un empate y cuatro caídas. De esta manera, sin contar con Paolo Guerrero en su plenitud y perdiéndose varios partidos por lesión, el ‘Poeta’ consiguió el 22.2 % de los puntos que disputó.

Haciendo un balance general de los cuatro clubes peruanos que estuvieron las fases de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, Alianza Lima, Universitario de Deportes, Deportivo Garcilaso y César Vallejo jugaron por 72 puntos entre ellos, consiguiendo solamente 25 %. Este porcentaje queda muy por detrás de los 36.1 % que consiguieron entre Sporting Cristal, Alianza Lima, César Vallejo y Universitario en los torneos internacionales que disputaron durante la temporada 2023.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR