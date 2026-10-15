Desde el , vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Libertadores Femenina 2026, válido por la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de Pluto TV, además de la opción en YouTube por la cuenta oficial de la Copa Libertadores Femenina. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 15 de octubre desde las 19:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Pluto TV transmitirá el partido entre Universitario vs. Palmeiras. (Video: Universitario)
Pluto TV transmitirá el partido entre Universitario vs. Palmeiras. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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